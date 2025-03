UFFICIALE: torna a Catania il preparatore Colombino

“Catania Football Club rende noto un innesto nello staff della prima squadra: il responsabile della preparazione atletica Andrea Nocera potrà contare sul contributo professionale del preparatore Giuseppe Colombino, che rafforza la struttura funzionale alla ricerca della massima performance”. E’ quanto si legge nella nota diffusa dalla società rossazzurra.

Si tratta di un ritorno per Colombino, che ha operato nella “sua” Catania praticamente in tutte le serie professionistiche. Dal 2008 al 2019 fornendo il proprio contributo a svariati allenatori, alcuni dei quali hanno fatto la storia. Li elenchiamo tutti: Walter Zenga, Gianluca Atzori, Sinisa Mihajlovic, Marco Giampaolo, Diego Simeone, Vincenzo Montella, Rolando Maran, Luigi De Canio, Maurizio Pelliegrino, Giuseppe Sannino, Dario Marcolin, Giuseppe Pancaro, Francesco Moriero, Pino Rigoli, Mario Petrone, Andrea Sottil, Walter Novellino e Cristiano Lucarelli. Poi, nella stagione 2020/21, Colombino ha lavorato al servizio di Giuseppe Raffaele e Francesco Baldini. Si registrano anche esperienze in Turchia con Galatasaray e Giresunspor Kulübü, successivamente alla Viterbese e al Novara prima dell’approdo alla Ternana ed alla nuova esperienza (breve) sotto l’Etna con Lucarelli lo scorso anno.

