SERIE C: il Trapani affonda. Pari Sorrento e Latina, Foggia ko a Biella

Squadre in campo per gli anticipi della 33a Giornata del girone C di Serie C. Nel pomeriggio la Cavese è riuscita a piegare in rimonta la resistenza del Trapani al “Simonetta Lamberti”. Vantaggio granata con Carraro al 51′, pareggio del solito Fella al minuto 60. Nel finale Cavese ancora in gol per il definitivo 2-1, a segno Loreto. Entrambe le squadre in dieci uomini per le espulsioni di Liotti (Trapani) e Piana (Cavese).

Non vanno oltre il risultato di parità, invece, Sorrento e Latina. I campani sbloccano la gara al 49′ grazie alla realizzazione di Guadagni, gli ospiti non stanno a guardare e trovano il pari con Saccani (77′). In serata la Juventus Next Gen, a Biella, riassapora il gusto dei tre punti. La squadra allenata da Brambilla, ex di turno, riesce ad imporsi per 2-0 al cospetto del Foggia (marcatori Amaradio al 9′ e Afena-Gyan alla mezz’ora).

CLASSIFICA IN ATTESA DEGLI INCONTRI DI DOMENICA E LUNEDI’

1.Audace Cerignola 58

2.Avellino 57

3.Monopoli 50

4.Crotone 47

5.Benevento 45

6.Potenza 44

7.Catania 43 (-1)

8.AZ Picerno 40

9.Giugliano 38

10.Cavese 38

11.Juventus Next Gen 38

12.Team Altamura 34

13.Trapani 32

14.Sorrento 32

15.Foggia 30

16.Latina 28

17.Casertana 22

18.ACR Messina 13 (-4)

33a GIORNATA – LE ALTRE GARE IN PROGRAMMA

DOMENICA 23 MARZO

12.30, Catania – Crotone

15.00, Giugliano – Messina

15.00, Monopoli – Casertana

LUNEDI’ 24 MARZO

20.30, Avellino – Potenza

20.30, Benevento – AZ Picerno

