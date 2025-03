SERIE C: Panchina d’Oro 2023/24, Toscano in zona podio. Vince Pagliuca

Si è svolta presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano la premiazione relativa alla vittoria della Panchina D’Oro Serie C per la stagione 2024/25. In base al numero di voti ricevuti, l’allenatore calabrese Domenico Toscano è giunto in zona podio. Ha vinto Guido Pagliuca (Juve Stabia) con 26 voti, davanti allo stesso Toscano ed all’ex calciatore rossazzurro Davide Possanzini, attuale tecnico del Mantova. Toscano, che da giugno 2024 è al timone del Catania, ha ottenuto comunque diversi voti grazie all’ottimo campionato scorso disputato sulla panchina del Cesena, che ha stravinto il girone B di Serie C.

