SERIE C: si chiude la 30a Giornata, classifica e risultati. Catania a -6 dal quarto posto

Va in archivio la 30a Giornata del girone C di Serie C con le partite domenicali. Vincono Foggia e Crotone, rispettivamente contro Sorrento (2-1) e Giugliano (3-2), mentre si concludono in parità le gare AZ Picerno-Audace Cerignola (0-0) e Casertana-Benevento (1-1). Ecco la classifica aggiornata, riepilogando anche tutti i risultati maturati nel fine settimana calcistico con i marcatori dei rispettivi incontri:

CLASSIFICA

1. Audace Cerignola 61

2. Avellino 58

3. Monopoli 52

4. Benevento 47

5. Crotone 46

6. Potenza 45

7. Catania 41 (-1)

8. AZ Picerno 39

9. Giugliano 38

10. Trapani 38

11. Sorrento 35

12. Cavese 34

13. Foggia 33

14. Juventus Next Gen 33

15. Team Altamura 32

16. Latina 27

17. Casertana 23

18. ACR Messina 15 (-4)

19. Turris 5 (-11)

20. Taranto 0 (escluso dal campionato)

RISULTATI – SABATO 8 MARZO

ACR Messina 0-1 Avellino

38′ Sounas

Juventus Next Gen 1-2 Team Altamura

13′ Leonetti (T), 60′ Pietrelli (J), 76′ Grande (T)

Latina 1-4 Catania

52′ Ekuban (L), 54′ Montalto (C), 71′ Jimenez (C), 84′ Jimenez (C), 90’+3 Saccani aut. (C)

Potenza 2-2 Cavese

3′ Schimmenti (P), 30′ Petrungaro (P), 37′ Fella (C), 66′ Fella (C)

Trapani 0-1 Monopoli

81′ Miceli

RISULTATI – DOMENICA 9 MARZO

AZ Picerno 0-0 Audace Cerignola

Casertana 1-1 Benevento

22′ Vano (C), 29′ Manconi (B)

Crotone 3-2 Giugliano

1′ Gomez (C), 17′ Gomez (C), 28′ Padula (G), 62′ Nepi (G), 89′ Cargnelutti (C)

Foggia 2-1 Sorrento

45′ Tascone (F), 58′ Zunno (F), 82′ Musso (S)

