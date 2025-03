STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania, l’importanza di avere il coraggio di osare”

Alcune considerazioni del giornalista e vice direttore di Telecolor Angelo Gagliano, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’ dopo l’1-4 esterno contro il Latina. Riportiamo di seguito un estratto:

“Il primo tempo di Latina è stato giocato a ritmi lenti, in maniera molto compassata, evidenziando un aspetto più volte riscontrato nelle ultime partite, cioè che il Catania non ha il coraggio di osare non solo sul piano tattico ma anche dell’atteggiamento, mancando quella voglia di aggredire l’avversario e metterlo sotto pressione. Nella ripresa, dopo il gol nerazzurro, la reazione è stata invece immediata facendo girare palla, non disdegnando di verticalizzare, diventando il Catania più pericoloso e meno prevedibile in attacco”.

“Se vuoi vincere le partite non devi mantenere lo status quo ma osare, anche facendo qualcosa di imprevedibile o irrazionale. Toscano ha avuto questo coraggio nel secondo tempo e lo ha trasmesso alla squadra con l’avanzamento di Lunetta e lo spostamento di Frisenna sulla fascia. Soprattutto l’utilizzo di Lunetta 20 metri più avanti ha creato problemi all’avversario”.

“Lunetta non è una prima punta, però è un giocatore che con le qualità tecniche che ha si muove in area, crea spazi e dà la possibilità ai compagni di inserirsi. Già nelle prime partite Lunetta aveva ricoperto questo ruolo con buoni risultati. Jimenez? E’ imprescindibile, soprattutto quando gioca da trequartista riesce a dare il meglio di sè. Avrebbe bisogno di un attaccante come Inglese perchè entrambi dialogano con grande facilità”.

