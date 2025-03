STAMPA LOCALE – Tortorici: “Catania, vittoria importante a Latina ma c’è da lavorare ancora tanto”

Ettore Tortorici, conduttore televisivo e giornalista, ospite della trasmissione ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, a Globus Television, commenta il successo del Catania a Latina: “Questa vittoria di Latina è un toccasana, anche se ottenuta contro una squadra con dei grossi limiti tecnici. Come al solito il tifoso catanese e gli addetti ai lavori etnei si esaltano facilmente. Io sono sempre molto con i piedi per terra, anche perchè il Catania ci ha abituato a questo saliscendi continuo. Non cantiamo vittoria, i tre punti sono fondamentali ma attenzione perchè nelle prossime partite devi andare ad incontrare avversarie alla portata ma anche alcune che in questo momento sono superiori al Catania. C’è ancora da lavorare tantissimo e le difficoltà che si possono incontrare sono considerevoli”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***