STAMPA MESSINESE – Colosi: “Il Messina ha giocato meno bene contro il Catania, squadra di prima fascia”

Il commento del giornalista messinese Sergio Colosi, intervenuto ai microfoni di Telecolor nel corso di ‘Anteprima Corner’, sulla sconfitta riportata dall’ACR Messina nel derby siciliano con il Catania:

“Il Messina ha perso la terza gara consecutiva in casa. Ha giocato meno bene rispetto alle prove nelle quali avrebbe senz’altro meritato di più in precedenza, ad esempio contro l’Avellino, futura capolista del girone con ogni probabilità, ed il Trapani di qualche settimana fa che si trovava in zona playoff. Quello era un Messina che creava tanto, domenica è stata invece una partita di tutt’altra caratura. Il Messina comunque ha spinto e attaccato a sprazzi ma va detto che non gli gira bene, come nel caso della traversa di Tordini e qualche altro episodio”.

“Chiaramente non c’è tranquillità per via della problematiche societarie. Al Catania poi non puoi concedere tutte quelle assenze, complessivamente mancavano sei uomini ed il Messina non può permetterselo con avversari di prima fascia come il Catania. Adesso la situazione di classifica è veramente complicata con nove punti di distacco dalla Casertana, dunque ad oggi i playout non si giocherebbero ed Il Messina ha una partita in più rispetto ai falchetti, per cui lo scenario è da allarme rosso e ci può essere una ulteriore penalizzazione”.

“Il futuro è sempre più problematico per i giallorossi ma mi piace sottolineare la grande correttezza in campo tra i calciatori – tranne qualche piccolissimo episodio che può starci – e anche sugli spalti tifosi del Messina molto corretti, dando merito ai 6.869 paganti perchè con questa società che ha combinato delle voragini andare allo stadio è un segnale di legame e appartenenza”.

