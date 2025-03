STAMPA NAZIONALE – Mastrorilli (Sky Sport): “Toscano sta dando un pò di continuità al Catania”

Così il giornalista Luca Mastrorilli nel corso di ‘Area C’, su Sky Sport, a proposito della vittoria di misura ottenuta dal Catania contro il Messina allo stadio “San Filippo-Franco Scoglio”:

“Una partita di gestione, quella del Catania che ha trovato il vantaggio nel primo quarto d’ora con la rete di Lunetta, poi si è messo lì tranquillo a difendere il risultato. Il Messina ha avuto più occasioni per pareggiare i conti e solo nel finale i rossazzurri sono andati vicini al raddopio in contropiede. Si tratta del sesto risultato utile consecutivo per il Catania, con Toscano che sta riuscendo a dare un pò di continuità a questa squadra. Questo è importantissimo in vista dei playoff per un Catania che di continuità ne ha avuta pochissima. Toscano dopo avere dominato il girone B con il Cesena quest’anno sta riscontrando sicuramente più difficoltà”.

