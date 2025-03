TOSCANO a Telecolor: “Grazie ai tifosi, peccato per le occasioni non sfruttate. Sappiamo soffrire”

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha commentato il pareggio a reti inviolate contro il Crotone. Ecco le parole del tecnico ai microfoni di Telecolor:

“Ringrazio la gente per il supporto alla squadra, dipendeva da noi e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Peccato per le occasioni non sfruttate. C’era un calcio di rigore per noi, un fallo di mano e in quella circostanza sono stato ammonito. Dalla panchina lo abbiamo visto. Mi dispiace per la squalifica che riceverò, per me è una beffa. Vincendo non avremmo rubato nulla, secondo me lo meritavamo. Sapevamo che il Crotone avrebbe creato le proprie occasioni. Noi siamo cresciuti sul piano fisico e dell’intensità”.

“Dobbiamo trovare delle soluzioni per l’attacco. Quando saremo al completo ci potremo divertire. In questo momento mi piace vedere quando lavoriamo la giusta competizione e determinazione. Pensavo alla staffetta tra Gega e Allegretto, ho fatto il cambio perché il primo aveva qualche problema alla spalla. A Messina è scattata una molla, dobbiamo crederci di più quando lavoriamo sui piazzati. Questi risultati utili consecutivi ci hanno dato maggiore consapevolezza dei nostri mezzi, oggi abbiamo qualche arma in più ma ancora ci sono delle assenze importanti. Sappiamo soffrire”.

