VERSO TRAPANI-CATANIA: precedenti al “Provinciale”, la vittoria rossazzurra manca dal 1999

Il Catania torna allo stadio “Provinciale” di Trapani per affrontare la compagine granata, due anni dopo il match di Serie D vinto di misura dalla squadra di casa con gol di Catania. Quattro anni prima ci fu l’amarissima eliminazione dai playoff di C a seguito dell’1-1 finale (reti di Taugourdeau e Curiale), risultato insufficiente per i rossazzurri allora guidati da Andrea Sottil che all’andata pareggiarono 2-2 tra le mura amiche.

La squadra di Toscano proverà ad invertire il trend negativo dei precedenti confronti giocati in terra trapanese. La squadra di casa in passato si è imposta 9 volte, a fronte di 5 pareggi e 4 successi ospiti. L’ultima affermazione rossazzurra ad Erice risale al 18 aprile 1999, in occasione della 30ª giornata di Serie C2 1998-99 (Umberto Brutto nel tabellino dei marcatori): il Catania di mister Piero Cucchi veniva da cinque risultati utili consecutivi.

Catania sempre sconfitto negli anni ’30, vittorioso due volte negli anni ’40: 0-5 datato 10 gennaio 1943 con reti di Colaussi, Romano (doppietta) e Presselli; 2-3 caratterizzato dai gol etnei di Perrone (doppietta) e Prevosti, granata a segno con Giannitrapani e Pedrini (2-1 annullato e gara ripetuta per errore tecnico dell’arbitro). Dopo oltre 40 anni, ritorno alla vittoria per il Catania in Coppa Italia Serie C rifilando uno 0-3 firmato da Di Dio (doppietta) e Ghezzi.

Dal 2014 in poi i confronti più recenti tra le due squadre giocati presso l’impianto ericino. Pirotecnico 2-2 nell’unico precedente disputato in Serie B, il 16 novembre 2014. La doppietta dell’argentino Sebastian Leto consentì agli etnei di pareggiare le reti di Abate e Basso. Le successive sfide al “Provinciale” sono state appannaggio del Trapani: 2-0 nel 2017 firmato Silvestri e Reginaldo, 1-0 nel 2018/19 con gol in rovesciata siglato da Giacomo Tulli. Prima del già citato 1-1 nei playoff e 1-0 in D.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Trapani: 9

Pareggi: 5

Vittorie Catania: 4

Gol Trapani: 21

Gol Catania: 18

Prima Divisione 1932-33 Juventus Trapani 3-1 SS Catania

45′ Stoppa (T), 64′ Fallai (T), 80′ Nicolosi rig. (C), 90′ Stoppa (T)

Prima Divisione 1933-34 Juventus Trapani 1-0 SS Catania

25′ Lenzarini

Serie C 1942-43 Juventus Trapani 0-5 AFC Catania

39′ Colaussi, 53′ Romano, 72′ Romano rig., 78′ Presselli

Serie C 1946-47 Drepanum Trapani 0-0 Catania

Serie C 1947-48 Drepanum Trapani 2-3 Catania

3′ Giannitrapani (T), 20′ Prevosti (C), 40′ Perrone (C), 53′ Pedrini (T), 75′ Perrone (C)

Serie C 1948-49 Drepanum Trapani 0-0 Catania

Serie C 1974-75 Trapani 0-0 Catania

Serie C 1977-78 Trapani 1-0 Catania

14′ Messina

Coppa Italia Serie C 1989-90 Trapani 0-3 Catania

28′ Di Dio, 50′ Di Dio, 75′ Ghezzi

Coppa Italia Serie C 1997-98 Trapani 2-0 Catania

70′ Gianguzzo, 88′ Gianguzzo

Serie C2 1997-98 Trapani 3-0 Catania

49′ Cataldi, 85′ Mosca, 90′ Gianguzzo

Serie C2 1998-99 Trapani 0-2 Catania

70′ Brutto, 83′ Brutto

Coppa Italia Serie C 1999-00 Trapani 2-1 Catania

3′ Semilia (T), 7′ Salerno (T), 50′ Arrigo (C)

Serie B 2014-15 Trapani 2-2 Catania

10′ Abate (T), 19′ Basso (T), 47′ Leto (C), 76′ Leto (C)

Serie C 2017-18 Trapani 2-0 Catania

29′ Silvestri, 42′ Reginaldo

Serie C 2018-19 Trapani 1-0 Catania

56′ Tulli

Playoff Serie C 2018-19 Trapani 1-1 Catania

26′ Taugourdeau (T), 69′ Curiale (C)

Serie D 2022-23, Trapani 1-0 Catania

8′ Catania

