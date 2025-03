QUI CATANIA: casa/trasferta, il duplice volto dei rossazzurri

Risultato di parità contro il Crotone. Il dodicesimo (sette volte in casa) per il Catania in questa stagione. Domenica i rossazzurri hanno dato continuità alla serie positiva di risultati (il settimo consecutivo), non riuscendo però a ritrovare una vittoria che, al “Massimino”, manca da due mesi (il 3-1 inflitto al Giugliano).

La squadra di Toscano, peraltro, ad oggi in casa vanta la seconda difesa meno battuta nel girone C di Serie C, ma presenta anche uno degli attacchi meno prolifici del torneo. E qui ci si ricollega alle difficoltà in zona realizzativa del Catania, accentuate dalla mancanza dei gol del bomber Roberto Inglese, attualmente infortunato. Un vero peccato, perchè sarebbe bastato tramutare un paio di pareggi in vittorie per avere il secondo migliore rendimento casalingo del girone. Finora il Catania ha incamerato 25 punti tra le mura amiche, alle spalle di Crotone (27), Audace Cerignola (29), Benevento (29) ed Avellino (33).

In trasferta, invece, sono 20 i punti conquistati finora dal Catania. Anche in questo caso si poteva fare molto meglio, considerando che al momento il ruolino di marcia esterno del Catania è da settima posizione dietro Giugliano (21), Crotone (21), Potenza (23), Avellino (27), Monopoli (28) e Audace Cerignola (29). Nello specifico però cambia il dato relativo al numero di reti all’attivo ed al passivo: difesa perforata 21 volte (statistica tra le più negative del gruppo C) ma 25 gol messi a segno (secondo migliore attacco esterno dopo il Crotone, calabresi con 27 realizzazioni lontano dallo “Scida”).

Numeri che certificano la situazione di un Catania che non è mai riuscito a trovare un vero e proprio equilibrio in questo campionato, rivelandosi più coraggioso e “gollifero” fuori casa, mentre al “Massimino” ha evidenziato una maggiore solidità difensiva rivelandosi però molto meno pungente negli ultimi metri. E’ qualcosa su cui continuare a lavorare in questo rush finale, magari migliorando con il rientro dall’infermeria di altri giocatori importanti.

