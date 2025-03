VERSO MESSINA-CATANIA: il momento di spingere sull’acceleratore. Le ipotesi di formazione

Schiacciare il piede sull’acceleratore. Adesso. Messina-Catania giunge, per i rossazzurri, in un momento in cui mancano sei partite. Siamo al rush finale e mai come adesso diventa necessario spingere forte, chiudendo in bellezza un campionato costellato di alti e bassi, con prevalenza di delusioni e rimpianti per quello che poteva essere e non è stato, per poi puntare tutto sui playoff.

Addetti ai lavori, opinionisti e tifosi confidano che, in qualche modo, il Catania riesca a raddrizzare la stagione proprio nella fase conclusiva del torneo. Ma c’è anche chi, giustamente, invita alla calma. A stare con i piedi per terra, perchè il rischio di illudersi è sempre dietro l’angolo. Come dargli torto. Il Catania troppo spesso ha deluso le attese quando un pò tutti si aspettavano il salto di qualità. Adesso gli etnei hanno iniziato un percorso fatto di cinque risultati utili consecutivi, trovando finalmente un briciolo di continuità. Ma non basta. Per dare un senso compiuto a questo trend e, soprattutto, al successo di Latina occorre incamerare altri tre punti a Messina.

Il Catania ci proverà al “San Filippo-Franco Scoglio”, dove troverà un avversario scosso dalle serie ripercussioni legate all’extra campo ma vivo, determinato a vendere cara la pelle e giocarsi le proprie carte fino a quando esiste la possibilità di raggiungere la salvezza. Un’impresa disperata, soprattutto alla luce del fatto che i peloritani dovrebbero ricevere una nuova penalizzazione in classifica ad aprile. Ma non sarà certamente un Messina remissivo, inoltre questo appuntamento è parecchio sentito in riva allo Stretto. Un derby siciliano ricco di storia, che manca da troppi anni dai palcoscenici importanti.

Toscano chiede ai suoi uomini sguardo vigile, concentrazione massima, determinazione e la giusta ferocia agonistica per una gara che lui stesso ha definito alla vigilia “diversa dalle altre”. La cattiva notizia è che tarda ad arrivare il recupero di Inglese, bomber assolutamente fondamentale nel contesto Catania. Ma c’è spazio anche per qualche buona notizia. Vedi i rientri di Stoppa, Dalmonte, Anastasio, Di Tacchio e Sturaro. Naturalmente però Toscano dovrà valutare bene la gestione del minutaggio, a beneficio di una crescita graduale della condizione fisica di tutti.

Come di consueto proviamo ad ipotizzare la formazione che l’ex allenatore del Cesena opporrà agli avversari. A cominciare dal reparto arretrato. Davanti a Dini, a protezione dei legni, agirebbero Ierardi, Di Gennaro e Allegretto. Possibile l’impiego di Raimo e Anastasio sulle corsie laterali con De Rose e Quaini in mezzo al campo, Jimenez trequartista alle spalle di De Paoli e Montalto. Ma non mancano altre soluzioni. Come l’eventuale utilizzo di Lunetta nella corsia di sinistra oppure in avanti. O ancora la possibilità di schierare dal 1′ a centrocampo Frisenna, ex di turno, Stoppa o Luperini sulla trequarti. Più scelte a disposizione di Toscano, maggiori opzioni anche in corso d’opera e specialmente nel settore offensivo.

Arbitrerà l’incontro Gabriele Sacchi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Ermanno Minafra (Roma 2) e Pio Carlo Cataneo (Foggia). Quarto ufficiale Dario Madonia (Palermo). In tv è prevista la copertura gratuita della partita, su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre, no streaming). Naturalmente potranno assistere all’incontro anche i possessori di abbonamento su Sky/NOW. Fischio d’inizio alle ore 19:30.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***