ZAURI (all. Foggia): “Gara molto bella e stimolante a Catania, siamo pronti”

Così Luciano Zauri, allenatore del Foggia, prima della partenza per Catania in sala stampa:

“Partita molto importante e stimolante, da affrontare con la giusta concentrazione. Viviamo una situazione simile. Catania è un bel palcoscenico in cui esibirsi. Sfideremo una grande squadra, solida anche per il sistema di gioco che adottano, organizzata, ben strutturata e partita con l’idea di fare un campionato di vertice. L’abbiamo preparata bene, lavorando anche sugli errori commessi contro il Potenza, frutto di errori singoli. Siamo pronti e determinati a dimostrare di essere all’altezza. Sulla base delle loro assenze vedremo come affrontarli. Mi aspetto una gara bella, difficile, dove ci saranno momenti in cui avremo il dominio del gioco e altri in cui ci sarà la necessità di difendere, augurandomi di uscire vittorioso dal confronto”.

