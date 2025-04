EX ROSSAZZURRI – Lanzafame: “Mi auguro di vedere il Catania in palcoscenici più alti”

Nato a Torino da madre torinese e padre siciliano, l’ex calciatore rossazzurro Davide Lanzafame, che da qualche anno ha intrapreso la carriera di allenatore, ai microfoni di Radio Sportiva si è soffermato sul Catania e sul Bari, altra squadra in cui ha militato in passato. Queste le sue parole: “Stanno attraversando dei periodi non tra i più felici negli ultimi anni. Mi auguro che anche il Bari acceda ai playoff. Non partiranno con i favori del pronostico perché il piazzamento non è dei migliori. Però il calcio è particolare: ricordo l’anno della Sampdoria che in Serie B salì classificandosi da ottava; tutto è possibile, mi auguro di vedere entrambe le squadre in palcoscenici più alti”.

