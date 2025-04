EX ROSSAZZURRI – Moro: “Catania, ho vissuto momenti fantastici”

Nei giorni scorsi abbiamo sottolineato il contributo offerto da Luca Moro, ai fini dell’immediato ritorno in Serie A del Sassuolo. L’ex bomber rossazzurro ha effettuato un ulteriore salto di qualità in carriera, non dimenticando le tappe della carriera che gli hanno permesso di arrivare nel palcoscenico in cui si trova attualmente.

Non poteva mancare una menzione speciale anche per Catania, nel corso della trasmissione ‘Barba e Capelli’, su Trc: “Gli ultimi 4 anni hanno certificato la mia crescita. A Catania ho vissuto momenti fantastici, nella mia mente i 21 gol in 28 partite rimangono. Ho girato un pò l’Italia, ma quello di Catania è stato un anno meraviglioso, al di là che purtroppo sia finito in malo modo per via del fallimento del club. Poi anche a Frosinone ho vissuto un anno strepitoso alla mia prima esperienza in B e mi sono fatto le ossa a La Spezia. Quest’anno a Sassuolo sta andando bene, c’è un livello molto alto all’interno della squadra e siamo stati bravi a dimostrarlo sul campo. Diciamo che da Sud a Nord c’è stato modo di crescere e farmi le ossa”.

