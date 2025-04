LA SICILIA: “Catania-Giugliano, sarà caccia al biglietto”

RASSEGNA STAMPA

Domenica sera, fischio d’inizio di Catania-Giugliano per il primo turno della fase playoff del girone. Cresce l’attesa in città. “Il Massimino illuminato è un colpo d’occhio mediatico di spessore. E, poi, la città a quell’ora che fa? Rimane a casa o prolunga la gitarella della domenica? Ci sarà l’impianto di Cibali sold out, non è che ci siano margini per altre ipotesi”, riporta La Sicilia. “La prevendita comincerà oggi. Ci saranno 19.800 posti”, si legge. “Si starà stretti allo stadio, ma a Catania non è una novità. Piuttosto da tutt’Italia guarderanno allo spettacolo offerto dal pubblico con un pizzico di sana invidia”, evidenzia il quotidiano.

