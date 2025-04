LA SICILIA: “Catania, recuperati quasi tutti nel momento clou della stagione”

“Per quasi tutto il cammino nella stagione regolare il Catania ha dovuto inventare qualche soluzione, rattoppare i reparti anche a costo di schierare giocatori non certo al massimo della forma fisica”, ricorda La Sicilia. Il quotidiano rimarca l’importanza di avere recuperato la quasi totalità degli infortunati, dotando mister Toscano di una rosa con più scelte e soluzioni a disposizione.

“Il 23 febbraio, giorno della trasferta di Altamura, i rossazzurri presentarono una lista di 19 giocatori con in panca due portieri e con il centravanti Inglese in panca ma non utilizzabile”, si legge. “Adesso, momento clou dell’intera stagione, nella settimana di preparazione al confronto con il Potenza in Lucania, il tecnico ha recuperato quasi tutti i giocatori e potrà scegliere i titolari, le sorprese tattiche e le varianti negli schemi che ha fin qui applicato”. In generale si è registrata “una crescita collettiva”, la fase di non possesso “si è rafforzata con il rientro di tutti gli infortunati, con l’intensificarsi di un’annata arrivata al dunque”.

