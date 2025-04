LA SICILIA: “I rossazzurri ritrovano il Giugliano. Come Toscano ha cambiato il Catania”

RASSEGNA STAMPA

Il Catania ritrova il Giugliano, tre mesi dopo. Allora fu la prima vittoria del 2025, ad oggi l’ultima in casa della stagione. Nel bel mezzo del cammino rossazzurro è successo di tutto e di più. Dopo il 3-1 inflitto al Giugliano, “il Catania ha giocato soltanto altre quattro volte in casa e senza mai vincere”, riporta La Sicilia. In trasferta, invece, “la squadra di Toscano ha costruito un piccolo tesoro da trasferire adesso nei playoff”. Fermo restando che è importante ritrovare il feeling con le vittorie anche tra le mura amiche.

Mister Toscano, recuperando gradualmente quasi tutti i suoi calciatori, da quel Catania-Giugliano per superare la crisi ha impostato un discorso tattico differente, “facendo abbassare la squadra di tanti metri in modo da avviare le azioni da dietro”. Con “il recupero di Di Tacchio in mediana e la ritrovata leadership di Di Gennaro al centro della retroguardia il Catania libera sulle fasce uomini veloci come Raimo e Anastasio. Sulla trequarti Jimenez e Lunetta hanno fatto spesso la differenza, tanto che un leader come Stoppa è rotolato in panchina. Almeno fino ad oggi”, si legge.

“Di Tacchio è una garanzia di solidità, Raimo una bella sorpresa e un esempio di attaccamento alla maglia. Ma Inglese che rientra e segna diventa un fastidio assoluto per chi lo incontrerà nelle gare secche. I tifosi sperano di avere conferma delle recenti buone sensazioni”.

