ACCADDE OGGI: 30 aprile 2023, festa promozione al “Massimino” con coreografie da brividi

20.204 spettatori presenti tra cui 11.427 abbonati e 8.777 muniti di biglietto. Due anni fa esatti, 30 aprile 2023, lo stadio “Angelo Massimino” si presentava assolutamente gremito in occasione di un match valevole per il girone I del campionato di Serie D. Avversario il Santa Maria Cilento.

Il Catania aveva già staccato il pass per la promozione in C a marzo (battendo il Canicattì in quel di Caltanissetta), ma si era deciso di organizzare una festa in grande stile per il mese successivo, sotto gli occhi del presidente Pelligra, nel giorno della premiazione del club rossazzurro. Una notte memorabile cancellando i cattivi pensieri, i ricordi di crisi economiche e fallimenti, restituendo ai tifosi del Catania l’orgoglio nato e sviluppatosi lungo tutta la stagione.

Catania-Santa Maria Cilento divenne un evento da copertina. Sul campo, il Catania vinse 2-0 con le reti di Sarao (45’) e Rapisarda (65’). Sugli spalti, passione rossazzurra esplosiva con coreografie emozionanti nelle curve e negli altri settori. Piombò in città anche la tv australiana, raccontando le celebrazioni e l’annata di successo vissuta alle pendici dell’Etna.

VIDEO: l’atmosfera allo stadio “Angelo Massimino”

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***