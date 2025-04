LUNETTA: Toscano gli ha trovato la collocazione tattica ideale

Falso 9, seconda punta, trequartista, laterale sinistro di centrocampo… praticamente dove lo metti sta. E con risultati lusinghieri in tutti i casi. La duttilità di Gabriel Lunetta è una risorsa preziosissima per mister Toscano che, all’occorrenza, può disporre in molte zone del campo del contribuito offerto dal calciatore ex Lecco. Sei gol messi a segno finora in campionato e prestazioni in crescendo, rivelandosi forse il rossazzurro più in forma del momento.

Lunetta, però, non si accontenta. Come spiegato qualche giorno fa ai microfoni di Telecolor, il giocatore milanese classe 1996 sa di poter dare ancora tanto alla causa del Catania. Toscano lo ha rispolverato dopo un periodo difficile, caratterizzato da problemi di natura fisica che ne hanno pregiudicato il rendimento. Adesso Lunetta sta bene ed è disposto a ricoprire qualsiasi ruolo per il bene della squadra ma, probabilmente, nelle ultime partite ha individuato la posizione che esalta meglio le sue caratteristiche. Giostrando, cioè, da trequartista o seconda punta a seconda dei contesti di gioco.

La dotazione di una buona struttura fisica unitamente alla rapidità e abilità nell’uno contro uno, rivelandosi efficace negli inserimenti offensivi, dona al Catania quel qualcosa in più in termini di pericolosità ed incisività. In un momento in cui la squadra di Toscano cerca soluzioni per migliorare in maniera significativa la fase realizzativa, Lunetta sembra abbia trovato ultimamente la collocazione tattica ideale.

