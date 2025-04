QUI CATANIA: era il reparto più martoriato dagli infortuni, ora il centrocampo prende consistenza

Sin dalle prime fasi del ritiro estivo di Assisi, mister Toscano aveva impostato un certo tipo di lavoro a centrocampo con la presenza fissa di Di Tacchio e Sturaro, pensando ad un reparto muscolare, strutturalmente valido, esperto, solido e che combinasse il giusto mix di qualità e quantità. Il tutto completato con il successivo arrivo di De Rose, fedelissimo di Toscano che lo ha riaccolto a braccia aperte.

Nelle battute iniziali della stagione si è fatto male Di Tacchio, poi è toccato a De Rose. In seguito a Sturaro, che aveva iniziato piuttosto bene il campionato. Risultato: sparito l’asse portante del centrocampo. Toscano ha provato a porvi rimedio facendo tirare la carretta ad un deludente Verna, impiegando anche Carpani e Luperini, oppure Jimenez mezzala o regista di centrocampo. Soluzioni che, a volte, hanno sortito effetti positivi. Meno in altre occasioni, esponendo tatticamente la squadra ai contropiedi avversari, con poco filtro in mezzo ed un equilibrio mai raggiunto o quasi.

La prolungata emergenza in una zona nevralgica del terreno di gioco, dove spesso si decidono le sorti delle partite ed i centrocampisti dispongono delle chiavi di ogni singola azione, la fatica è aumentata a dismisura. Provocando difficoltà crescenti in una squadra che, nel frattempo, collezionava infortuni su infortuni anche in altri reparti. Ecco perchè non è un caso se, oggi, il Catania è reduce da una serie importante di risultati positivi, presentandosi in salute, più equilibrato tatticamente, compatto e coeso.

Recuperando un pò tutte le pedine dello scacchiere di Toscano, in primis Di Tacchio, la zona mediana ha sviluppato uno scudo più efficiente a protezione degli attacchi avversari (ed infatti il Catania concede pochissimo), favorendo una circolazione palla meno farraginosa. Fermo restando che sotto il profilo del palleggio si può fare meglio nell’arco dei 90′. Inoltree è tornato ad assaggiare il campo Sturaro, giocatore a cui serve mettere ancora benzina nelle gambe. Più soluzioni in un reparto che, dopo essere stato martoriato dagli infortuni, finalmente prende consistenza in ottica playoff.

