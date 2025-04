QUI CATANIA: dal Potenza a… Potenza. Primavera e Prima Squadra, i lucani nel mirino

Mentre la Prima Squadra del Catania, agli ordini di Toscano, prosegue gli allenamenti in sede aspettando il prossimo confronto ufficiale con il Potenza fuori casa fissato per il 26 Aprile, ultima gara della regular season determinante per la definizione della graduatoria in ottica playoff in quello che sarà uno scontro diretto in piena regola, si avvicina per la Primavera il match di ritorno, sempre al cospetto del Potenza.

I ragazzi di mister Biagianti hanno già iniziato l’avventura negli spareggi promozione affrontando nella gara d’andata i lucani, vittoriosi per 1-0. Nel fine settimana, sabato 19 Aprile, i giovani rossazzurri sfideranno ancora una volta il Potenza avendo un solo risultato a disposizione, la vittoria. Dopo le occasioni sprecate al “Viviani”, il Catania Primavera è chiamato a raddrizzare la mira a Nesima. Per il superamento del primo turno della fase del girone, Privitera e compagni dovranno assicurarsi di prevalere nella differenza reti. In caso di parità di gol tra andata e ritorno, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata, in questo caso il Catania.

