POTENZA-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Potenza allo stadio “Alfredo Viviani” per l’ultima Giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo la vittoria di Cava de’ Tirreni ed avere osservato un turno di riposo, piegano la resistenza della squadra allenata da Pietro De Giorgio.

1-2 il risultato finale. Catania in vantaggio nelle battute iniziali dell’incontro, precisamente al minuto 13, trovando la via della rete con Raimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa spinge il Potenza alla ricerca del pari, che diventa concreto al 66′ con Castorani che trova la deviazione vincente. Minuti successivi incandescenti, entrambe le squadre cercano il gol vittoria. La spunta il Catania con un gran colpo di testa di Inglese nel finale. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Potenza 1-2 Catania, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***