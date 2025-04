QUI CATANIA: poker di reti contro il Modica

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania in campo al “Massimino”, in mattinata, per l’ultimo allenamento settimanale; dopo il riscaldamento, nel programma di lavoro odierno, una partitella con il Modica. I rossazzurri si sono imposti per 4-0: a segno Lunetta, Jiménez, Inglese dal dischetto e Stoppa. Dopo due giorni di riposo, la preparazione al confronto con il Potenza proseguirà da lunedì in poi con cinque sessioni mattutine consecutive, in programma al “Cibalino” e al “Mazzola” di Misterbianco.

===>>> CATANIA 4-0 MODICA (Video): i gol della partitella

