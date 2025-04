DALLA CITTA’: “Biglietto firmato Arsenio Lupin e restituite colombe rubate ad un’associazione”

Prima il furto, poi la restituzione di parte del bottino rubato all’associazione Vita21, che opera nel rione di Picanello di Catania e che da oltre 13 anni si occupa di inclusione e reinserimento sociale di ragazzi con sindrome di Down. Nella notte tra il 14 e il 15 aprile, i ladri hanno fatto irruzione nella loro struttura in via Wrzì, rubando piccoli elettrodomestici e decine di colombe artigianali, realizzate e vendute nell’ambito del progetto “Work to walk”, finalizzato all’inserimento lavorativo dei ragazzi.

L’associazione ha reso noto su Facebook: «Questo è uno di quei post che vorremmo scrivere ogni giorno! Qualche minuto fa convinti che fosse una scatola con della spazzatura accantonata da qualcuno di noi e dimenticata lì, abbiamo scoperto che invece conteneva 13 colombe tra quelle che erano state rubate. Su tutte un bigliettino con scritto: “Siamo ladri ma non sapevamo che era associazione ragazzi Down ci scusiamo buona Pasqua” firmato Arsenio Lupin».

«Siamo felici e speriamo che questo gesto possa rappresentare un nuovo inizio per queste persone. Se ViTA21 è stata il tramite…Beh! Ne siamo orgogliosi. Buona Pasqua anche a voi! P.S.: però gli elettrodomestici vi hanno fatto comodo».

