LA SICILIA: “Catania, i tre punti per programmare un futuro più concreto”

Detto di Grella che ha raggiunto Pelligra in Australia, i massimi rappresentanti della società rossazzurra ragionano su quello che può essere il primo passo. Il quotidiano La Sicilia evidenzia tre punti importanti per programmare un futuro più concreto per il Catania.

Sul piano tecnico “la conferma del tecnico Mimmo Toscano che tra difficoltà, errori e rivalse ha traghettato la squadra in una zona playoff interessante anche se ancora da definire con le ultime due giornate da disputare. In secondo luogo, in ordine di tempo, l’arrivo di Alessandro Zarbano come Direttore Generale per riordinare l’organizzazione interna soprattutto sotto il profilo economico”, visto che il Catania “ha bisogno di gestire al meglio le risorse dopo il -11 milioni di euro emersi nel bilancio dello scorso anno” e le cifre sborsate “per i procuratori dei calciatori“.

Il club è chiamato a “non risparmiare, ma gestire in maniera più funzionale”. In questo senso “anche l’organizzazione dell’attività in un centro sportivo potrebbe diventare importante. Che sia Torre del Grifo o meno lo vedremo probabilmente alla prossima asta o se ci sarà un’offerta privata dalla quale ripartire”, si legge.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***