SERIE C – Stampa lucchese: “Mancini, solo chiacchiere le promesse sbandierate e reiterate”

Si è avvicinato a numerose squadre, purtroppo anche i tifosi rossazzurri ne sanno qualcosa viste le note vicissitudini che hanno portato alla cancellazione del Calcio Catania tre anni fa. Nelle ultime settimane ha assunto la proprietà della Lucchese ma il club toscano non ha ottemperato al pagamento degli stipendi, che i rossoneri non percepiscono dallo scorso anno. La stampa lucchese punta il dito contro Benedetto Mancini. Nello specifico i colleghi di Gazzettalucchese.it riportano quanto segue:

“Il suo arrivo alla guida della società è coinciso con l’ennesima totale paralisi aziendale eccezion fatta per gli oltre 2000 euro di incasso che il direttore generale Veli, su indicazione dello stesso Mancini, ha prelevato dallo cassa del botteghino in occasione della gara con la Ternana. Da quel 26 marzo non un euro è entrato nelle casse rossonere per il tramite del suo proprietario. Una situazione a dir poco incredibile e vergognosa. Restano dunque solo chiacchiere le promesse sbandierate e reiterate di pagamento di questo personaggio, le conferenze stampa annunciate e regolarmente annullate. Resta da capire perché si è avvicinato al club, chi lo ha invitato a farlo, i motivi di questa scelta”.

