STOPPA: le fortune del Catania passano anche dal suo pieno recupero

Ha firmato quattro reti in questo campionato, cinque se si esclude il match annullato a Taranto quando i rossazzurri s’imposero in trasferta per 5-1. L’ultimo gol lo ha realizzato il 22 dicembre, nel 4-0 inflitto al Sorrento in Sicilia. Matteo Stoppa ha, poi, disputato una serie di prove discrete prima di uno stop causato da problematiche fisiche che lo hanno tenuto fermo ai box per circa un mese.

Il rientro nel secondo tempo del match di Altamura è coinciso con un’espulsione che gli è costata un doppio turno di squalifica. In seguito, prestazioni appena sufficienti. E’ evidente che si avverta la necessità di recuperare la brillantezza di quei giocatori dal tasso tecnico più elevato, abili a saltare l’uomo, ad “accendere” la manovra, a condurre il pallone velocemente verso l’area di rigore avversaria. Stoppa è uno di questi.

L’estro e l’inventiva non gli mancano, la qualità pure. Non gli resta che continuare a mettere benzina nelle gambe e lavorare allo scopo di ritrovare lo smalto dei mesi scorsi. In un contesto dove la proposta di gioco del Catania spicca per la solidità e compattezza ritrovata, urge migliorare nella fase di concretizzazione. Stoppa può dare al Catania la marcia in più di cui ha bisogno, favorendo la spinta necessaria in avanti e contribuendo alla produzione di un maggior numero di occasioni da gol. A patto che torni ad incidere come ha dimostrato di fare per buona parte del girone d’andata.

