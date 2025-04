CATANIA FC: “Addio a Papa Francesco”

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club ricorda con profonda ammirazione Papa Francesco e condivide la nota diramata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Firenze, 21 aprile 2025 – Il Presidente Matteo Marani, i Vicepresidenti Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri, il Consiglio direttivo, i sessanta club di Serie C e la Lega Pro tutta esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, simbolo dei valori cristiani ed esempio di carità, pace e solidarietà. Tutte le gare in programma per la giornata odierna sono rinviate a data a destinarsi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***