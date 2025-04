VERSO POTENZA-CATANIA: potrebbe esserci il rilancio dal 1′ di Jimenez

Quante volte sono state spese belle parole nei confronti di Kaleb Jimenez? E’ risaputo che, sotto il profilo qualitativo, il ragazzo sia parecchio dotato. L’importanza nei meccanismi di gioco di Toscano si è consolidata nel tempo, assumendo anche un’intelligenza tattica ben definita. Mezzala d’assalto, regista di centrocampo, trequarti, seconda punta… può ricoprire indifferentemente i ruoli in questione, dando probabilmente il meglio di sè nella posizione di trequartista.

L’ex Vicenza è uno di quelli che ha tirato la carretta fino ad oggi, riscontrando magari alcuni momenti fisiologici di calo, ma gli bastano anche pochi minuti per accendersi e trascinare la squadra. Nel precedente turno di campionato è partito dalla panchina, come raramente accaduto nel corso della stagione. Vuoi per farlo rifiatare un pò, vuoi perchè il match di Cava de’ Tirreni ha suggerito inizialmente al tecnico rossazzurro di adottare un atteggiamento più prudente, inserendo nell’undici di partenza Frisenna.

Nel corso del secondo tempo, quando si avvertiva il bisogno di osare di più, ecco che Jimenez ha fatto il suo ingresso in campo trovando il gol-partita. A conferma che l’italo-spagnolo sa essere determinante anche in corso d’opera. Toscano lo sprona a fare sempre meglio, a tenere alta la concentrazione. E fa bene. Perchè il Catania ha bisogno anche di lui in vista dei playoff. Prima però testa a Potenza, dove lo stesso Jimenez potrebbe essere rilanciato dal 1′.

