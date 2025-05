BREVE: “Catania, partire da subito ai playoff è un vantaggio. Attenzione al Giugliano, squadra sbarazzina”

Riportiamo alcune considerazioni, nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania:

“Questo Catania, lo abbiamo sempre detto, con la rosa al completo e raggiungendo uno standard di efficienza fisica, è una squadra forte con tante riserve che sono titolarissime da altre parti e che durante la gara possono cambiare la partita, vedi a Potenza l’ingresso di Dalmonte, Sturaro e Frisenna che hanno dato un’energia in più. Anche Allegretto ha fatto il suo”.

“Sturaro ha disputato il quarto di finale agli europei contro la Germania marcando Kroos, oggi vederlo ai margini della Prima Squadra del Catania incitare i suoi compagni è un esempio. Di solito questa gente che esce fuori dai grandi palcoscenici va a svernare, non è il caso di Sturaro. Finora non ha dato tutto quello che ci si aspettava ma è un professionista che si fa voler bene dai compagni. A Potenza ha dato una scossa alla squadra insieme a Dalmonte”.

“Ai playoff chi parte da subito ha il vantaggio di entrare subito in clima partita, sarà un problema per chi dovrà giocare tra 15 giorni. Non è semplice adattarsi subito al clima di una partita da dentro o fuori, da questo punto di vista anche il Catania sarà avvantaggiato. Domenica sera sfida il Giugliano che è una squadra sbarazzina, anche un pò ‘presuntuosa’, rispecchia il carattere del suo allenatore. Bisogna stare attenti e con le antenne tese, sarà una partita da gestire bene ma il Catania ha tutte le qualità per passare il turno”.

