CATANIA-GIUGLIANO: ecco le formazioni in distinta

Le formazioni ufficiali di Catania e Giugliano, avversarie allo stadio “Angelo Massimo” per il primo turno playoff del girone C di Serie C. Rossazzurri con una novità rispetto allo schieramento iniziale opposto al Potenza domenica scorsa: l’ex Fiorenzuola Quaini, che ha scontato il turno di squalifica, inserito al posto di De Rose, che parte dalla panchina. Fascia di capitano a Di Tacchio. Vedremo se ci sarà spazio per Guglielmotti in corso d’opera.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Celli; Raimo, Quaini, Di Tacchio (C), Anastasio; Jimenez, Lunetta; Inglese.

A disp. di Toscano: Farroni, Bethers, Butano, Del Fabro, Allegretto, Gega, Frisenna, De Rose, Forti, Sturaro, Guglielmotti, Dalmonte, De Paoli, Stoppa, Montalto.

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Caldore (VC), Oyewale; Celeghin, De Rosa (C), Vallarelli; Baldè, Nepi, Del Sole.

A disp. di Bertotto: Anacoura, D’Aniello, Minelli, Galletta, Nuredini, Giorgione, Genovese, Demirovic, D’Agostino, Esposito G., Njambè.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***