CATANIA-GIUGLIANO: prevendita, fase di prelazione conclusa. Nuova disponibilità di biglietti

Oggi, giovedì 1 maggio, è scaduto per gli abbonati il termine per l’esercizio del diritto di prelazione relativo all’acquisto del biglietto valido per assistere al match Catania-Giugliano, in programma domenica 4 maggio alle ore 20.00 al “Massimino”.

Biglietti ora disponibili esclusivamente attraverso la vendita libera fino al fischio d’inizio dell’incontro, online su TicketOne.it ed in tutte le rivendite autorizzate che rilasceranno il consueto titolo cartaceo. Per effetto della chiusura della fase legata alla prelazione, è stata riconfigurata la pianta dei vari settori dello stadio e riformulata la disponibilità di biglietti. Alle ore 17 si registra una disponibilità bassa in Curva Nord, media nella Sud ed in Tribuna A inferiore, alta nei settori Tribuna Elite, Tribuna A superiore, Tribuna B e Settore Ospiti (fonte TicketOne).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***