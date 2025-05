LA SICILIA: “Catania-Giugliano, alle ore 18 di venerdì venduti più di 11mila biglietti”

In casa rossazzurra prosegue la prevendita dei biglietti in vista del primo turno dei playoff contro il Giugliano. Come riportato nei giorni scorsi, sono disponibili nuovi posti alla chiusura dell’esercizio del diritto di prelazione per gli abbonati. Il quotidiano La Sicilia evidenzia che ieri, venerdì ore 18.00, erano stati venduti in tutto oltre 11mila tagliandi. “Ci sarà il rush finale tenendo conto che il settore ospite sarà occupato da un centinaio di sostenitori in arrivo da Giugliano. I tifosi organizzati intanto preparano le coreografie degne di uno spareggio importante. E fino a ieri sera erano impegnati a sistemare gli striscione per il match di domenica”, si legge.

