LA SICILIA: “Catania, ieri in 14mila come se ci fosse stato il sold out”

“Per la terza volta in otto giorni, il Catania tornerà al Massimino per coltivare il sogno playoff. La prima sfida della fase nazionale sarà ancora in casa”, riporta La Sicilia. “Questa volta c’è da aspettarsi una presenza maggiore di pubblico, anche se i 14mila di ieri hanno tifato come se ci fosse stato il sold out. Una spinta che il Catania ha recepito fin dal calcio d’inizio. Coreografie e cori anche quando la squadra si è leggermente abbassata. Ma è successo soltanto nel finale, nella fase in cui si è arrivati al rigore di Caturano. Un episodio solo nell’arco di una sfida che è stata a senso unico se si contano le occasioni da gol, gli angoli, le proiezioni in avanti e le respinte di Alastra”, si legge.

