LA SICILIA – Da Legrottaglie a Oliveira: “Catania, abbiamo lasciato il cuore in questa città”

Si è svolta al “Massimino” la diciassettesima edizione della manifestazione a scopo benefico “Un Goal per la solidarietà”, ideata e organizzata da Luca Napoli, lanciando un messaggio chiaro contro il bullismo. In campo nel quadrangolare: Nazionale Artisti TV e Stelle dello Sport, All Stars Sicilia, Dream Team e una selezione di giornalisti. Presenti anche diversi ex rossazzurri.

Le All Stars hanno battuto in finale la nazionale giornalisti rafforzata tra gli altri da Maurizio Pellegrino e Jaroslav Sedivec (2-1) mentre ai rigori la nazionale artisti tv ha superato il Dream Team (tra gli ex Catania il capitano era Gennaro Monaco). Proprio Monaco ha spinto il Catania di oggi oltre ogni ostacolo: “Squadra di carattere, pubblico che spinge come non mai e dirigenza ambiziosa”. Sulla stessa linea Capuano, Oliveira, Marchese, Sedivec e Legrottaglie: “Non tornavamo al Massimino da anni ed è stata un’emozione di non poco conto. Abbiamo lasciato ricordi e cuore in questa città. Adesso speriamo che possa lottare durante gli spareggi”.

