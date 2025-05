LA SICILIA: “Inglese fattore dominante. Ierardi, stagione in crescendo”

“Roberto Inglese continua ad essere un fattore dominante in fatto di gol, e il pubblico ha riconosciuto il valore dell’attaccante, così quando il calciatore è uscito, i 15mila lo hanno omaggiato con un lungo applauso”, riporta La Sicilia. “Toscano lo ha gestito, gli ha risparmiato venti minuti buoni, perchè quei muscoli vanno coccolati e tenuti interi per le prossime uscite. A partire dal Potenza”.

“In pochi invece si attendevano il gol di Ierardi. Il difensore per una notte si è trasformato in centrocampista e ha deciso di infiammare la già calda serata del Massimino con un destro preciso che prima ha baciato il palo e poi si è spento alle spalle di Russo. Aveva già segnato il 9 febbraio scorso, a Monopoli, ma ieri è stato diverso. Ha fatto sapere a tutti che anche lui è pronto per questa cavalcata. Il ragazzo sta vivendo un finale di stagione in crescendo, e ha ragione Toscano a schierarlo in campo”.

