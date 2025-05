PAGELLE DI REPARTO: Dini abbassa la saracinesca, Inglese non si ferma e firma la vittoria

Il Catania vince contro il Potenza 1-0 grazie al gol di Roberto Inglese. Caturano si fa parare un calcio di rigore da Dini. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel secondo turno dei playoff del campionato di Serie C.

DIFESA 6.5

Una partita in cui il portiere del Catania è stato protagonista in positivo. Non è mancata qualche sbavatura da parte dei difensori, ma nel complesso è certamente stata una prova positiva, considerando anche che la rete rossazzurra è rimasta inviolata. Ma come detto a questo ha pensato Dini.

Il migliore in difesa:

Dini 8 – La doppia parata sul rigore di Caturano e la ribattuta di Schimmenti basterebbero già a motivare l’ottimo voto attribuito all’estremo difensore etneo. Applicato e sicuro negli interventi, a volte anche fortunato, riesce a togliere le castagne dal fuoco quando i compagni della difesa concedono qualcosa agli attaccanti potentini

Ierardi 6+, Di Gennaro 6+, Celli 6

CENTROCAMPO 6.5

Tanto lavoro sporco in mezzo al campo, squadra che non ha mollato la presa sulla partita grazie alla laboriosità degli interpreti della mediana rossazzurra

Il migliore a centrocampo:

Anastasio 7- – Riesce a dare continuità nella propria proposta offensiva, dispensando cross per i compagni del reparto offensivo. Coraggio e personalità contraddistinguono la sua partita.

Raimo 6+, Quaini 6.5, Di Tacchio 6+, Sturaro 6, Frisenna 6, De Rose sv

ATTACCO 7-

Inglese non si ferma più, Dalmonte si conferma in crescita. Ma anche Stoppa ha fatto vedere cose buone. Tante le occasioni create, aspetto senz’altro positivo, ma bisogna sfruttare meglio quanto costruito.

Il migliore in attacco:

Inglese 7.5 – Ci pensa sempre lui a sistemare le cose per il Catania, segnando nel finale il gol liberatorio che lancia i rossazzurri verso la fase nazionale dei playoff con un colpo di testa letale che affonda il Potenza.

Stoppa 6.5, Jimenez 6, Dalmonte 7, Montalto sv

Allenatore:

Toscano 7 – Squadra saldamente al seguito del suo allenatore, ancora una volta cambi giostrati al meglio e la squadra ne ha beneficiato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***