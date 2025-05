PLAYOFF: quote, aggiornamento favorite secondo i bookmakers. Catania alle spalle di due squadre

Nei giorni scorsi, prima della partenza dei playoff di Serie C avevamo pubblicato una speciale classifica contenente le quote pubblicate dall’agenzia Sisal, evidenziando le ipotesi dei bookmakers sulle favorite per la vittoria degli spareggi promozione. Adesso sono rimaste in 13 a contendersi l’ultimo posto disponibile per il salto in Serie B.

La situazione aggiornata vede sempre il Vicenza come principale favorita per la conquista dei playoff. Il Catania, dopo il superamento dei primi due turni della fase del girone, ha scalato qualche posizione salendo sul terzo gradino del podio alle spalle del citato Vicenza e della Ternana. Rossazzurri che condividono però il terzo posto con altre 4 squadre, tra le quali il Pescara che affronteranno domenica e mercoledì. Questa la classifica nel dettaglio:

1.Vicenza, 5.00

2.Ternana, 6.00

3.Catania, 9.00

4.Pescara, 9.00

5.Audace Cerignola, 9.00

6.Feralpisalò, 9.00

7.Crotone, 9.00

8.Torres, 12.00

9.Monopoli, 12.00

10.Atalanta U23, 16.00

11.Vis Pesaro, 16.00

12.Rimini, 25.00

13.Giana Erminio, 25.00

