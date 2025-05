VERSO CATANIA-PESCARA (Video): ventitre anni fa dolce ricordo per i tifosi rossazzurri

In vista del doppio confronto con il Pescara rispolveriamo la data del 26 Maggio 2002, coincidente con uno dei ricordi più dolci per il popolo rossazzurro: la partita giocata al Cibali nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie C1. Entrambe le squadre inseguivano il sogno B, scesero in campo dopo il successo ottenuto di misura dalla formazione abruzzese all’andata con gol beffardo di Suppa.

Finì 1-0 anche il match disputato alle pendici dell’Etna, ma stavolta il risultato sorrise al Catania grazie alla firma di Cicconi al 45′. Una realizzazione ancora oggi ricordata con amarezza in Abruzzo, ritenendo che l’attaccante rossazzurro fosse in posizione irregolare al momento della battuta a rete. L’arbitro di allora, Bergonzi, ha motivato la decisione non ritenendo di avere commesso alcun errore nella circostanza. Al di là dell’episodio, il Catania riuscì a spuntarla per via del miglior piazzamento in classifica rispetto ai biancazzurri. Fu una gara sudatissima, vinta gettando il cuore oltre l’ostacolo dalla squadra del duo Pellegrino-Graziani che, poi, vide concretizzarsi la promozione in Serie B a Taranto.

VIDEO: gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

