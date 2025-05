QUI CATANIA: Ierardi ok, si spera di recuperare Lunetta per il match di Pescara

In vista del doppio confronto playoff con il Pescara, l’allenatore del Catania Domenico Toscano ha fatto il punto della situazione legata all’infermeria. Queste le sue parole in sala stampa a riguardo: “Lunetta sta migliorando notevolmente, speriamo di averlo a disposizione per la partita di ritorno. Ierardi si è allenato oggi con la squadra, non ci sono problemi a meno che non gli succeda qualcosa stanotte ma non penso (ride, ndr). Gega, invece, si è operato alla spalla mentre Luperini sta proseguendo il percorso di recupero”.

