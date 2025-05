QUI CATANIA: numeri molto simili a quelli del Cosenza che, da quinto, salì in Serie B nel 2018

Di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni, ricordando l’impresa realizzata nel 2018 sedendo sulla panchina del Cosenza. Sette anni fa Piero Braglia, allenatore con trascorsi da calciatore rossazzurro negli anni ’80, riuscì a vincere i playoff da quinto classificato nel girone C di Serie C. Per quanto concerne il raggruppamento meridionale, proprio il Catania sogna di ripetere qualcosa del genere ma vediamo i numeri in campionato delle due squadre a confronto.

Il Cosenza terminò la stagione con 54 punti, frutto di 41 gol fatti e 35 subiti. Il Catania, invece, di punti ne ha collezionati 53 (lo stesso punteggio dei calabresi sul campo, escludendo la penalizzazione) con 49 reti all’attivo e 34 al passivo. Differenza reti, dunque, migliore da parte del Catania (+15 contro +6). Rossoblu e rossazzurri hanno incamerato lo stesso bottino di punti in casa (25) e fuori (29).

Il Cosenza terminò il girone d’andata con 23 punti, 31 quello di ritorno. In questo caso numeri leggermente migliori per la squadra allenata da mister Toscano nella prima metà di stagione, avendo raccolto 25 punti, 29 nella fase successiva del campionato. Statistiche davvero simili, tra l’altro il Catania ed il Cosenza di allora hanno in comune il ruolino di marcia migliore in trasferta.

