VERSO CATANIA-POTENZA: previsioni meteo al “Massimino”

Catania che scenderà in campo mercoledì sera per la disputa del match contro il Potenza, in programma allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 20:00 e valevole per il secondo turno dei playoff del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Catania ci si attende una giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso. Nel dettaglio cielo sereno al mattino, poche nubi al pomeriggio, bel tempo alla sera. Si prevedono durante la partita venti di moderata intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 20-21 gradi.

