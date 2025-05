STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania spesso incostante dentro la stessa partita”

Alcune considerazioni del giornalista di Telecolor Angelo Gagliano, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’ dopo la vittoriosa prestazione del Catania contro il Giugliano:

“La costante di questa squadra è che quando sembra di avere chiuso la partita non lo fa, quando ha il possesso palla molte volte vengono commessi degli errori banali soprattutto in alcune zone del campo, preferendo magari andare alla ricerca del passaggio complicato piuttosto che effettuare un passaggio semplice al compagno. Si tratta di errori di natura tecnica”.

“Il Catania spesso è incostante, dentro la stessa partita molte volte si vedono 3-4 gare della stessa squadra cambiando uomini e protagonisti. Non c’è mai stata una partita dominata dal 1′. Il Catania alterna i quarti d’ora. Il primo generalmente va bene, il secondo male, il terzo così così, poi si ricomincia sulla falsa riga del primo quarto d’oro. Troppi alti e bassi, troppe montagne russe”.

“Gli episodi nel calcio fanno la differenza. C’è un sottile equilibrio sul campo. Da una parte si sbaglia qualcosa, dall’altra arriva la punizione, il calcio è sempre stato così. Il Giugliano ha avuto un regalo che non ha sfruttato ad inizio ripresa, immediatamente dopo il Catania ha trovato il 2-1. Nei playoff non ci sono partite facili, non hai la certezza di superare il turno contro nessuno. Quando si giocano i playoff si livella un pò tutto, perchè tutti giocano per conquistare l’accesso al turno successivo ed arrivare al traguardo finale”.

