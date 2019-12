CATANIA: da quali giocatori ripartirà Lucarelli? Dopo Rossetti e Llama, altri 7-8 addii

Una decina di calciatori in partenza da Catania alla riapertura del calciomercato, anche per snellire il monte ingaggi. Risolti i contratti di Mattia Rossetti e Cristian Llama, sarà interessante vedere chi lascerà la sponda rossazzurra della Sicilia. In difesa sono in rialzo le quotazioni per la permanenza di Andrea Esposito. L’ex Lecce sta giocando con continuità, migliorando sensibilmente le prestazioni nelle ultime gare. In crescita anche il terzino Giovanni Pinto, altro elemento da cui mister Cristiano Lucarelli potrebbe ripartire. Da valutare, invece, il futuro di Lorenzo Saporetti (rimasto a lungo fermo ai box), Giovanni Marchese ed Emmanuel Mbende.

A centrocampo, Giuseppe Fornito cercherà una nuova sistemazione e dovrebbe fare altrettanto Francesco Lodi. Non ha convinto del tutto Jacopo Dall’Oglio, discontinuo nelle prestazioni offerte anche per via di una condizione fisica non sempre ottimale. Vedremo se incasserà la fiducia della società o verranno prese in considerazione altre ipotesi. Non mancano i club interessati a lui, sia in B che in C. Per quanto concerne il reparto offensivo, probabile che sia giunta al capolinea l’avventura di Davis Curiale alle pendici dell’Etna mentre Matteo Di Piazza e Vincenzo Sarno dovrebbero restare. Incerto il futuro di Maks Barisic.

