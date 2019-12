CATANIA: rassicurazioni su pagamento stipendi nei prossimi mesi mentre si lavora per il futuro

Come già riportato nei giorni scorsi, non si registrano problemi sul fronte Covisoc relativamente al pagamento delle ultime mensilità ai tesserati rossazzurri. Nessun punto di penalizzazione, quindi, per la squadra che ha regolarmente effettuato gli adempimenti previsti dalla normativa federale. Dalla proprietà giungono, inoltre, rassicurazioni con riferimento agli emolumenti da erogare da qui alla conclusione del campionato.

Tutto questo mentre si lavora con un occhio rivolto al calciomercato, gestito dal tandem Lucarelli-Lo Monaco, ed i legali rappresentanti del Catania operano a fari spenti per la cessione del club. Cessione che, i tifosi, spingono a gran voce affinchè si sblocchi quanto prima. La partecipazione al corteo è stata una conferma lampante del malcontento della gente, in ansia per le sorti dell’Elefante. Contatti avviati con esponenti dell’imprenditoria nazionale (e non solo) ma nessuna trattativa in dirittura d’arrivo. Ritenendo sempre meno credibile l’ipotesi Follieri. L’obiettivo è garantire un futuro sereno e solido attraverso un pool d’imprenditori seri ed affidabili. Vendere sì, ma non a chiunque.

