FORTE’: sciopero a oltranza e sit-in

Natale ansioso per i dipendenti di Fortè. In attesa del 7 gennaio, quando il Tribunale di Catania deciderà sulla concessione dell’amministrazione straordinaria richiesta dalla società Meridi per la quale verrà decretato lo stato d’insolvenza, più di 500 lavoratori siciliani ed un centinaio della provincia etnea stanno portando avanti iniziative di protesta. I sindacati regionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno proclamato lo sciopero a oltranza, mentre Usi e Sinalp, che perseguono il mantenimento dei punti vendita aperti nonostante la merce scarseggi, hanno annunciato un sit-in davanti alle Prefetture di Catania e Palermo per sensibilizzare le istituzioni.

