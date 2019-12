CESSIONE CATANIA: tante chiacchiere e poca concretezza, tempi non saranno brevissimi

Lo abbiamo detto e ripetuto in più circostanze. La sensazione che si ricava è che il tanto auspicato passaggio di consegne non avverrà in tempi brevi. La cessione del Calcio Catania è operazione piuttosto complessa, difficile prevedere una trattativa-lampo. La volontà manifestata dalla proprietà di Antonino Pulvirenti è quella di vendere poichè non in grado di assicurare un futuro sereno e stabile ad una società che potrà andare avanti con mezzi propri fino al termine di questo campionato. Per il resto, del doman non v’è certezza.

Ci sono stati contatti con esponenti dell’imprenditoria locale, nazionale ed estera ma, di concreto, al momento davvero poco o nulla. Si erano sparse voci che il Catania potesse addirittura fallire il 16 dicembre per via della vicenda Meridi. In realtà, è stato preannunciato un funerale senza che il defunto fosse presente. La Meridi detiene il 5% del Calcio Catania ed i problemi dell’azienda, nell’immediato, interessano molto più da vicino le centinaia di famiglie che vivono nell’incubo di perdere i posti di lavoro.

