CALCIO CATANESE: Giarre in finale di Coppa Italia, Mascalucia San Pio X ok nel recupero

Due formazioni etnee, per quanto concerne il torneo di Eccellenza, sono scese in campo negli ultimi giorni. Il Giarre, nella Coppa Italia di categoria, ha pareggiato in casa al cospetto del Rosolini per 1-1 staccando il pass per la finale con la Sancataldese. Match caratterizzato dai gol di Urso per i padroni di casa e Franzino per gli ospiti, sufficiente ai fini della qualificazione gialloblu vista la vittoria di misura maturata nella gara d’andata (0-1). Nel campionato di Eccellenza, invece, il Mascalucia San Pio X ha piegato la resistenza del Ragusa nel recupero della 14/a giornata per 2-0: un gol per tempo, la firma è di D’Arrigo.

