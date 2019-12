Secondo quanto si legge sul Corriere dell’Umbria ed il Messaggero, sembra che vari calciatori presenti nella rosa del Catania siano valutati in ottica gennaio dalla Ternana, prossima avversaria dei rossazzurri in Coppa Italia Serie C. Gli occhi della società del Presidente Bandecchi sarebbero piombati, in particolare, sul terzino Luca Calapai e gli attaccanti Matteo Di Piazza e Davis Curiale.

